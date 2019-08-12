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Зеленский приказал уволить глав СБУ в трех областях и ряд начальников полиции

Сегодня, 14:37

Глава государства устроил серьезную чистку силовиков за бездействие в борьбе с незаконной добычей янтаря

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский устроил "разнос" руководству СБУ Житомирской области и поручил уволить начальников спецслужбы в трех областях, а также девять руководителей райотделов Нацполиции. Такое поручение он дал во время встречи с местной властью и активом Житомирской области в Олевской райгосадминистрации.

Так, глава государства поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Ивану Баканову сменить начальников СБУ в трех областях.

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"Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трех областях: Ровненская, Волынская и Житомирская", – сказал президент.

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Кроме того, главе Национальной полиции Сергею Князеву Зеленский поручил уволить девятерых глав районных отделов полиции в данных областях: в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ровенской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский приказал уволить двух начальников полиции в Житомирской области. Он недоволен, как местные правоохранители борются с незаконной добычей янтаря.

Кроме того, сегодня президент назначил нового главу Житомирской области, который, в свою очередь, уже сделал громкое заявление.

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СБУ увольнения полиция Зеленский житомирская область

Источник: Интерфакс-Украина

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