"Реальная политика в Евгением Киселевым": чего ждать от Ермака и кто пойдет против Трампа?

В ходе программы будут подняты важнейшие вопросы украинской и мировой политики

В воскресенье, 16 февраля, на телеканале "Украина 24" выйдет в эфир программа "Реальная политика в Евгением Киселевым".

В ходе программы известный журналист и его собеседники затронут важнейшие вопросы внутренней украинской, российской и мировой политики:

- Новый глава Офиса президента – кто он и чего ожидать?

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- Почему Россия возвращается в 1937 год?

- Кого Демократическая партия сумеет выставить против Дональда Трампа в финале президентской гонки, чтобы отвоевать Белый дом.

Смотрите программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" 16 февраля в 21:00 на телеканале "Украине 24".

Напомним, во время предыдущего эфира "Реальной политики" в эксклюзивном интервью "Украине 24" тогда еще помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что встречался с Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации президента России, который, по утверждению большинства экспертов, будет заниматься в Кремле "украинским направлением" вместо Владислава Суркова и "больше настроен на диалог".

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