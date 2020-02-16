Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

"Реальная политика в Евгением Киселевым": чего ждать от Ермака и кто пойдет против Трампа?

16 февраля, 11:54

В ходе программы будут подняты важнейшие вопросы украинской и мировой политики

В воскресенье, 16 февраля, на телеканале "Украина 24" выйдет в эфир программа "Реальная политика в Евгением Киселевым".

В ходе программы известный журналист и его собеседники затронут важнейшие вопросы внутренней украинской, российской и мировой политики:

- Новый глава Офиса президента – кто он и чего ожидать?

Реклама

- Почему Россия возвращается в 1937 год?

- Кого Демократическая партия сумеет выставить против Дональда Трампа в финале президентской гонки, чтобы отвоевать Белый дом.

В тренде
Ермак показал декларацию о доходах: мизерная зарплата, сотни тысяч долларов под матрасом и квартира в залоге
Андрей Ермак

Смотрите программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" 16 февраля в 21:00 на телеканале "Украине 24".

Напомним, во время предыдущего эфира "Реальной политики" в эксклюзивном интервью "Украине 24" тогда еще помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что встречался с Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации президента России, который, по утверждению большинства экспертов, будет заниматься в Кремле "украинским направлением" вместо Владислава Суркова и "больше настроен на диалог".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

евгений киселев Дональд Трамп Выборы президента США-2020 Андрей Ермак Украина 24 Реальная политика в Евгением Киселевым

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробностиПолитика
В трусах и парике: в Сеть попали фото молодого Гончарука с женщинами
В трусах и парике: в Сеть попали фото молодого Гончарука с женщинамиПолитика
В Раде заменили микрофон, сломанный Тимошенко: стала известна стоимость
В Раде заменили микрофон, сломанный Тимошенко: стала известна стоимостьПолитика
США сделали жесткое заявление по санкциям против России и ситуации на Донбассе
США сделали жесткое заявление по санкциям против России и ситуации на ДонбассеПолитика
Путин задал Зеленскому циничный вопрос
Путин задал Зеленскому циничный вопросПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...