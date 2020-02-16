"Реальная политика в Евгением Киселевым": чего ждать от Ермака и кто пойдет против Трампа?

В воскресенье, 16 февраля, на телеканале "Украина 24" выйдет в эфир программа "Реальная политика в Евгением Киселевым".
В ходе программы известный журналист и его собеседники затронут важнейшие вопросы внутренней украинской, российской и мировой политики:
- Новый глава Офиса президента – кто он и чего ожидать?
- Почему Россия возвращается в 1937 год?
- Кого Демократическая партия сумеет выставить против Дональда Трампа в финале президентской гонки, чтобы отвоевать Белый дом.
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Смотрите программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" 16 февраля в 21:00 на телеканале "Украине 24".
Напомним, во время предыдущего эфира "Реальной политики" в эксклюзивном интервью "Украине 24" тогда еще помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что встречался с Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации президента России, который, по утверждению большинства экспертов, будет заниматься в Кремле "украинским направлением" вместо Владислава Суркова и "больше настроен на диалог".
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