Референдум в Украине: о чем могут спросить украинцев

Референдум в Украине за все время происходил лишь трижды

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Какие еще вопросы, кроме продажи земли иностранцам, могут вынести на референдум? Этим поинтересовалась команда "Сегодня". Как проводить всенародный опрос – украинское законодательство не регулирует. Потому что предыдущий закон отменил Конституционный суд. Почему с разработкой нового – спешат?

Референдум в Украине за все время происходил лишь трижды. Первые два раза – еще во времена Советского Союза, 91-го года. Уже тогда стало понятно, что всенародный опрос в наших условиях – вещь очень тонкая. И результаты в определенной степени зависят от того, как поставленные вопросы.

"Вопросы были сформулированы так, что люди проголосовали: да, мы хотим сохранения СССР как демократической страны в которой уважаются права человека, в которой декларируются высокие социальные стандарты. И если вы формулируете такой вопрос, люди голосуют "за". И парадокс – через полгода люди проголосовали уже совсем противоположное – за выход из Советского Союза", – говорит Тарас Березовец, политолог.

Третий референдум состоялся в 2000-м году. Тогда у людей, в частности, спрашивали о переходе на двухпалатный парламент и уменьшение количества народных депутатов до трехсот. И хотя большинство граждан ответили на все утвердительно, внедрение этих изменений в законодательство Рада провалила по политическим мотивам. А сейчас в Украине вопрос референдумов остается белым пятном. Потому что Конституционный суд в 2018-м отменил закон, который регулировал их проведения.

"Мы вообще имеем такую ​​огромную правовую лакуну – у нас есть Конституция, которая говорит о возможности проведения этих референдумов, есть законы о местном самоуправлении, где прописаны местные, например, референдумы. Но у нас нет конкретного механизма или инструмента, как эти референдумы проводить", – отмечает Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский центр общественного развития".

Два варианта законопроекта, который должен дать такой инструмент, недавно представили депутаты меньшинства.

Однако профильный комитет отправил их на доработку. Партия большинства свой вариант документа еще готовит.

Достоверно известно, что у украинцев хотят спросить о продаже сельхозугодий иностранцам. О создании самого рынка земли спрашивать нет нужды, – отметил сегодня Руслан Стефанчук.

"В программе президента Украины Владимира Зеленского пункт о создании прозрачного рынка земли, он был указан как один из ключевых пунктов программы. Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании и поддержали программу Владимира Зеленского, в принципе мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта бесспорно ему был предоставлен", – заявляет представитель президента в парламенте, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины.

Политологи предполагают, что еще у украинцев могут спросить, согласны ли они перейти на новое административное устройство.

А также о дальнейшем сосуществовании с оккупированной частью Донбасса. И очень важно, чтобы вопрос был сформулирован так, чтобы исключить манипуляции.

"Здесь важно, чтобы не было подмены (понятий – Ред.), потому что у нас очень часто выходят и говорят, вот давайте спросим у людей, хотят ли они мира. Ну, конечно, человек любой скажет, что он хочет мира, но это не об этом, мы же о конкретике", – говорит Олеся Яхно-Билковская, политолог.

Политологи говорят: в условиях неопределенности с ситуацией на Донбассе лучше проводить консультативный референдум. То есть тот, результаты которого являются только советом. Это оставит поле для маневра в чувствительных вопросах. И граждане не будут нести весь груз ответственности, ведь они не настолько осведомлены, как политики. Вынести на рассмотрение парламента законопроект о референдуме в партии большинства надеются в январе-феврале. Он войдет в пакет из восьми документов, которыми введут народовластие.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Референдум в Украине: чем опасен и зачем вообще нужен" .

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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