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Регистрацию партии "Слуга народа" хотят аннулировать: в суд поступил иск

5 августа, 13:40

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному обращению

В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором просят обязать Министерство юстиции подать в суд касательно аннулирования регистрации политической партии "Слуга народа".

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Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В суде не указали, кто подал данный иск. Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному обращению.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи закона "О политических партиях в Украине" и определенной части Положения о Министерстве юстиции, которая заключается в невыполнении подачи заявления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа". Также истец просит ОАСК обязать Министерство юстиции совершить действия, заключающиеся в осуществлении представление в суд об аннулировании соответствующего регистрационного свидетельства", – говорится в сообщении суда.

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Отметим, партия была официально зарегистрирована в 2016 году.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остановило финансирование партии "Слуга народа". С июля-2020 и до конца года партия не будет получать средства, выделенные из госбюджета на обеспечение уставной деятельности. В партии заявили, что эти 70,3 млн гривен поступит в Фонд борьбы с COVID-19. А еще в феврале на съезде "Слуги народа" выбрали руководство и объявили идеологию.

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суд иск окружной админсуд слуга народа

Источник: Сегодня

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