Регулирование соцсетей и СМИ: "слуги народа" разрабатывают новый закон

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Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде разрабатывает законопроект о медиа, предусматривающий регулирование соцсетей и СМИ. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, презентуя концепцию проекта на заседании комитета, сообщает LB.ua.

"Мы также хотели бы дать ответ на вопрос, как их (соцсети. – Ред.) регулировать", – рассказал он.

Говоря о платформах общего доступа, Ткаченко отметил, что если они получают прибыль на украинской территории, то "должны платить здесь налоги".

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Законопроект также предлагает объединить действующие законы о медиа, ограничить монополию и запретить россиянам владеть украинскими СМИ.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать для СМИ общий стандарт новостей. Правительство обязано разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

В свою очередь министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил термин "стандарт новостей" в указе Зеленского. По его словам, власть собирается ввести понятия опасная информация, дезинформация, недостоверная информация.

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