Техническая ошибка и никакой цензуры: Ткаченко объяснил указ Зеленского о СМИ

В парламенте обеспокоены инициативой главы государства и призывают депутатов к осторожности

Александр Ткаченко / Фото: Facebook

В указе президента Владимира Зеленского про общий стандарт новостей для СМИ была допущена небольшая техническая ошибка – президентская инициатива не предполагает цензуры для средств массовой информации.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, передает "5 канал".

По его словам, вопрос цензуры даже не обсуждается.

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"В формулировке определенная техническая ошибка. Речь идет о принятии медийного закона, в рамках которого будет оговариваться то, о чем, мы, собственно, говорили раньше. Что трактовать дезинформацией, фейками и каким образом определять эти категории. Особенно когда речь идет о СМИ государства-агрессора и их, собственно, политике в Украине. Я думаю, что вопрос цензуры вообще не стоит и в Украине этот вопрос не обсуждается", – сказал Ткаченко.

В то же время во время Согласительного совета вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк обеспокоена инициативой президента и попросила депутатов осторожно отнестись к разработке и рассмотрению соответствующего законопроекта, передает "Интерфакс-Украина".

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"В медийных журналистских кругах вызывает серьезную обеспокоенность поручение президента, которое он дал Кабмину: разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекта об урегулировании деятельности медиа в Украине, где предусмотреть, в том числе стандарты новостей. Аналогичную обеспокоенность вызывает предложение ввести ответственность за распространение манипулятивной информации и накладывать санкции на неприбыльные СМИ. Прошу осторожно и взвешено подходить к таким предложениям, а нашим двум профильным комитетам (по свободе слова и гуманитарной политики – ред.) надо начать прямой системный диалог по этому вопросу", – сказала она и добавила, что в Украине очень тонкая граница между защитой прав граждан на информацию и наступлением на свободу слова.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский поручил Кабмину разработать для СМИ общий стандарт новостей. Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

В свою очередь министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил термин "стандарт новостей" в указе Зеленского. По его словам, власть собирается ввести понятия опасная информация, дезинформация, недостоверная информация.

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