Решение севастопольского "суда" по украинцу Мовенко: появилась жесткая реакция МИД

Вчера, 17:51

Россию необходимо наказать за сфабрикованные дела против украинцев, считает Марьяна Беца

Игорь Мовенко. Фото: twitter.com/Mariana_Betsa
Игорь Мовенко. Фото: twitter.com/Mariana_Betsa

МИД Украины призывает партнеров Киева усилить давление на Россию в связи с сфабрикованным приговором украинцу Игорю Мовенко. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Оккупант цинично фабрикует дела. Решительно осуждаем "приговор" украинцу Мовенко. Призываем партнеров усилить давление на РФ", – написала она.

Как известно, 5 мая Гагаринский районный "суд" оккупированного Севастополя приговорил Мовенко к двум годам заключения в колонии-поселении.

Напомним, подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя 5 мая приговорил обвиняемого в экстремизме Игоря Мовенко к 2 годам заключения в колонии-поселении.

Согласно решению суда, Мовенко обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности за несколько комментариев в группе Крим – Україна в социальной сети ВКонтакте.

Как известно, украинский политзаключенный Станислав Клых, незаконно осужденный в России на 20 лет, за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих, отказывается от еды, требуя перевода в другое учреждение Федеральной службы исполнения наказаний.
Россия, МИД Украины, Беца, политзаключенный, мовенко

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Источник:

"Сегодня"

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