Решение суда ООН по иску Украины против России: в США прокомментировали

Фото: twitter.com/cij_icj

Посольство США в Украине приветствует решение Международного суда (МС) ООН, который отклонил возражения Москвы по юрисдикции в отношении Конвенции о противодействии финансирования терроризма, о которой идет речь в Меморандуме Украины по финансированию терроризма Россией.

"Мы поздравляем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украины против России. Это важный шаг к защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины и привлечения России к ответственности за свои действия", - говорится в заявлении посольства в Facebook.

Как рассказывала накануне представитель Украины в данном судебном процессе, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, в 2017 году после надлежащего выполнения всех изнурительных досудебных процедур Киев обратился в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть спор о пренебрежении Россией указанной выше конвенции. В 2018 году Украина подала свой Меморандум, который подробно фиксирует и описывает каждый факт нарушения Россией своих международно-правовых обязательств. По ее словам, Россия решила не отвечать на украинский Меморандум и воспользовалась своим правом возразить о наличии у суда юрисдикции.

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"Суд впервые рассматривает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Это единственный инструмент, который позволяет привлечь к ответственности за финансирование терроризма", – написала она в Facebook.

Напомним, 12 июня 2018 года Украина подала соответствующий Меморандум в Международный суд ООН. Отметим, что Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробнее, в чем суть Меморандума.

В июне 2019 года в Гааге в Международном суде начали рассматривать иск Украины против России по сути. Россия озвучила позицию по делу о финансировании терроризма, сетуя на то, что Киев нарушил процессуальные процедуры перед обращением в Гаагу.

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