Ляшко готовит обращение в Конституционный суд из-за указа Зеленского

Указ президента Зеленского о роспуске парламента – неконституционный, убежден Олег Ляшко

Фото: Facebook / Олег Ляшко.

Большинство граждан ждут от нового президента соблюдения Конституции и законов Украины. Только это спасет государство от хаоса и беззакония. Об этом Олег Ляшко написал на своей странице в соцсети Facebook.

Политик отметил, что не зря настаивал на прямой трансляции встречи лидеров фракций с президентом – потому что хотел, чтобы украинцы сами увидели все собственными глазами, но охрана не позволила этого сделать и отобрала у него телефон. Политик продолжал настаивать хотя бы на стенограмме встречи.

По его словам, фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко 22 мая намерена инициировать сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

"Мы инициируем сбор подписей 45 депутатов под обращением в Конституционный суд о неконституционности указа Зеленского", – написал Ляшко в Фейсбук.

По словам Ляшко, указ Зеленского о роспуске парламента является "неконституционным, незаконным и своевольным", а нарушение Конституции и законов Украины "грозит дестабилизацией государства и управляемым хаосом".

Напомним, что президент Зеленский уже издал целый ряд указов с назначениями в АП и на другие должности, которые он имеет право назначать, согласно конституционным полномочиям.

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