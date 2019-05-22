Команда Зеленского: кто занял места в администрации нового президента

Ведущие должности в АП достались деловым партнерам и членам штаба победителя избирательной гонки

Фото: president.gov.ua

Во вторник, 21 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо издал ряд указов, которыми заполнил ряд вакантных должностей в окружении главы государства.

Новости "Сегодня" следят за всеми кадровыми назначениями нового украинского лидера.

02:31 Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. С сайта президента исчез текст указа о ее назначении. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

20:29 Вновь назначенный глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что на пост секретаря СНБО рассматривают кандидатуру Александра Данилюка, которого в прошлом году уволили с поста министра финансов.

19:51 Указом №304/2019 он назначил своего советника Андрея Иосифовича Богданаглавой Администрации президента . Богдан известен тем, что был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова (2010-2014). Заслуженный юрист Украины.

Следующим указом (указ №305/2019) он назначил своего делового партнера – сценариста и продюсера, директора "Студии Квартал-95" – Сергея Нахмановича Шефира первым помощником президента Украины.

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Первым заместителем главы Администрации президента стал исполнительный продюсер "95 квартала" Сергей Владимирович Трофимов (указ №306/2019).

Заместителем главы Администрации президента был назначен сценарист сериалов и кинофильмов студии "Квартал 95" Юрий Юрьевич Костюк (указ №307/2019).

Заместителем главы Администрации президента был назначен советник Зеленского Руслан Георгиевич Рябошапка (указ №308/2019). Он известен тем, что был замом директора Департамента юридического обеспечения секретариата Кабмина Азарова (2011-2013).

Заместителем главы Администрации президента стала замминистра иностранных дел по европейской интеграции в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана Елена Владимировна Зеркаль (указ №309/2019).

Заместителем главы Администрации президента был назначен владелец продакшн-студии GoodMedia, которая снимала агитационные ролики Зеленского, медийщик Кирилл Владленович Тимошенко (указ №310/2019).

Кроме того, Зеленский сделал ряд назначений своих помощников и представителей .

Так, помощником президента был назначен юрист-международник, продюсер и кинорежиссер Андрей Борисович Ермак (указ №311/2019).

Советником президента и представителем президента в Верховной Раде назначен юрист, идеолог штаба Зеленского Руслан Алексеевич Стефанчук (указ №312/2019).

Внештатным советников президента назначен куратор digital-кампании Зеленского, продвигавший кандидата в соцсетях, Михаил Альбертович Федоров (указ №312/2019).

19:08 Зеленский издал ряд указов, которыми сменил руководство Генштаба ВСУ , уволив Виктора Муженко (№301/2019) и назначив на этот пост Руслана Хомчака (№302/2019).

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