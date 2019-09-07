Реверанс Путина: почему президент России пошел на обмен пленными

/ Фото: AFP

Освобождение 35 украинских пленных, среди которых моряки и режиссер Олег Сенцов, – это самый большой успех с 2014 года с гуманитарной точки зрения.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Удалось договориться по морякам, по самому известному украинскому политзаключенному. Да, это не все, но это предмет договоров на будущее. Это успех. Это большой прорыв для украинской стороны. Это самый масштабный обмен между Украиной и Россией. Раньше это было точено и с помощью международных посредничества", – говорит Фесенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обмен пленными с Россией, все подробности, фото и видео

По его словам, этот обмен могут критиковать за то, что Украина отдала главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского и одного из главарей "ДНР" Владимира Цемаха. Но было бы преувеличением считать это значимыми уступками со стороны Украины.

"Может быть критика по Цемаху. Но если нет компромиссов - нет продвижения вперед. Вот чем мы поступились? Есть вопрос Цемаха, но его значение, по-моему, преувеличено. Никаких уступок не было. Да, вернули Вышинского. Но моряки и Сенцов – дома", – продолжает политолог.

Как считает эксперт, такой обмен стал возможен из-за изменения тактики Путина, но не по отношению к Украине, а по отношению к Западу.

"Думаю, мы поймали удачный момент. У Путина сейчас началась активная игра с Западом. Запад активно участвовал в переговорах. Это опровергает версию, что этот обмен испортит отношение с Западом. Со стороны Запада - Франции, Германии, США - не было ни слова критики. Путин пошел на этот обмен, чтобы сделать реверанс в сторону Запада. Он хочет показать, что он конструктивный. Он надеется на улучшение отношений с Западом. Нам же важен результат", – добавляет Фесенко.

Напомним, Украина и Россия наконец-то обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят новые спецвыпуски и прямые включения с места события. Смотрите спецвыпуски в 15:00, 17:00 и 21:00.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама