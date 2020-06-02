Резников рассказал, что будет, если Россия попросит пустить воду в Крым

Оккупантов ждет только один ответ, если они хотя бы заикнутся по поводу воды

Украина готова возобновить подачу воды в Крым только после его деоккупации и выхода России с Донбасса. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Чиновник ответил, обращалась ли Россия к Украине на предмет возможных переговоров о возобновлении поставок воды на оккупированный полуостров.

"Мне об официальном обращении Российской Федерации к Украине о водоснабжении в Крым пока что не известно. Но если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму", – сказал Резников.

Ранее мы писали, что в аннексированном Крыму крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. Свидетели сообщают, что по пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили, хотя недавно оно было полностью покрыто водой.

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Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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