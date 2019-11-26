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Засуха в Крыму: крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты (фото)

26 ноября, 13:46

По пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили

Фото: RoksolanaToday, Twitter

Фото: RoksolanaToday, Twitter

В оккупированном Крыму Симферопольское водохранилище высохло практически до дна. Об этом сообщает RoksolanaToday в Twitter.

Теперь по пересохшему дну одного из крупнейших водоемов полуострова, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили.

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Фото: RoksolanaToday, Twitter

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что оккупированный Крым страдает от нехватки воды. Из-за массовых отключений водоснабжения местным жителям пришлось организовать массовый подвоз воды.

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А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины. Одна из перспективных скважин находится в районе 20-го гидроузла. Из нее можно снабжать часть Ленинского района города. Вторая скважина, из которой планируют снабжать Гагаринский район, находится возле бывшего завода "Муссон". Третья размещена рядом с селом Поворотное – ее хотят использовать для подачи воды в сельскую зону.

Также сообщалось, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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