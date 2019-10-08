РФ пытается сорвать "нормандскую" встречу: у Путина ответили на обвинения Пристайко

Украинский министр заявлял, что Россия пытается находить новые условия для Украины, чтобы встреча не состоялась

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Во встрече "нормандской четверки" Россия заинтересована и настаивает, что нужно ее подготовить должным образом, чтобы они стала результативной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко, что Россия хочет отменить встречу "нормандской четверки".

"Это не соответствует действительности. Как собственно и все страны-участницы этого формата Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса и проведения новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны – встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной", – сказал спикер Кремля.

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Песков также объяснил, что в себя включает подготовка ко встрече, о которой он заговорил, и есть ли новые условия Москвы.

"Работа ведется на уровне помощников президента и естественно с четырех сторон вбрасываются разные идеи в связи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Вот это единственное, что я могу сказать. Поскольку работа ведется, работа очень непростая, поэтому я бы не хотел сейчас вдаваться в детали", – сказал он.

Отметим, что на сегодняшний день все еще нет даты встречи "нормандской четверки". Отмечалось, что стороны якобы все еще подстраивают графики лидеров государств для "нормандской" встречи.

Как сообщали новости "Сегодня", у Киева есть запасные планы на случай, если не удастся урегулировать ситуацию на востоке страны через "минский" и "нормандский" форматы. Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе.

Смотрите также на видео подробности вокруг ситуации с "формулой Штайнмайера", которая якобы призвана урегулировать конфликт на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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