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Россия хочет отменить встречу "нормандской четверки" – Пристайко

8 октября, 01:03

Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу

/ Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандской четверки". Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос об условиях проведения встречи лидеров, глава МИД сказал, что Россия стала говорить о новом — третьем — условии, тогда как изначально были согласованы только два условия — прекращение огня и поддержание "хлебного перемирия" и согласование "формулы Штайнмайера". Теперь же, по словам Пристайко, Россия выдвигает новое условие — имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

"Наверняка, это связано с тем, что Украина исполнила два существующих условия. Я думаю, что, чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу", — заявил Пристайко.

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"Встреча откладывается все дальше и дальше. Первый раз мы слышали о технической невозможности президента РФ Владимира Путина приехать, хотя два лидера предложили, и дата была предложена французами, и сейчас три лидера — наш президент, французский и немецкий канцлер готовы, предлагаются новые даты. Но пока до этого времени мы не слышали от России готовности встретиться в этом формате", — сказал министр.

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Фото: REUTERS/Al Drago

Как сообщали "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский объяснил, как он понимает "формулу Штайнмайера". По его словам, данное решение лишь регулирует начало работы закона об особом статусе Донбасса.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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Россия Донбасс встреча Украина Нормандская четверка нормандский формат Пристайко формула Штайнмайера

Источник: ТАСС

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