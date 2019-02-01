Россия игнорирует призывы оказать тяжелобольному Грибу медпомощь – Климкин
Судить тяжелобольного Павла Гриба в его нынешнем состоянии - вне гуманности и человечности, считает министр
Россия игнорирует призывы оказать тяжелобольному украинскому политзаключенному Павлу Грибу надлежащую медицинскую помощь. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб на грани жизни и смерти. РФ игнорирует призывы предоставить украинцу надлежащую медицинскую помощь. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии – вне гуманности и человечности. Если в России вообще еще знают, что это такое", - написал министр.
Как рассказывала на днях украинский омбудсмен Людмила Денисова, узник Кремля Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. По ее словам, пленник не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением.
Напомним, что 28 августа прошлого года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.
Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме.
Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.
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