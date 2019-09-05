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Россия не выполнила ни одного обязательства по Минскому протоколу – Пристайко

5 сентября, 18:52

Киев прилагает все усилия с партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Россия выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколу, который подписала пять лет назад. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7", – написал он.

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Ранее мы писали, что 5 сентября 2014 года в Минске представители Украины, России и ОБСЕ, Леонид Кучма, Михаил Зурабов и Хайди Тальявини, в присутствии представителей так называемых "Л/ДНР" Игоря Плотницкого и Александра Захарченко подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня на территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце августа 2014 года десятки тысяч российских войск вторглись в Украину и пошли в наступление, отбивая у украинской армии освобожденные от сепаратистов города. По итогам переговоров Трехсторонняя контактная группа подписала "минский протокол" из 12 пунктов. Самый главный из них – немедленное прекращение огня. Читайте все подробности договоренностей в Минске 5 сентября 2014 года.

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Минский протокол минские соглашения Пристайко

Источник: Сегодня

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