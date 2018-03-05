Россия несет ответственность за ситуацию в Крыму: Грибаускайте выступила с заявлением

Сегодня, 16:29

Президент Литвы встретилась с представителями Меджлиса Умеровым и Чийгозом

Даля Грибаускайте. Фото: AFP
Даля Грибаускайте. Фото: AFP

Литва осуждает аннексию Крыма и призывает к продолжению санкций против России, пока она не покинет оккупированные ею украинские территории. Об этом президент Литвы Даля Грибаускайте заявила на встрече с заместителями главы Меджлиса крымских татар Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым, приуроченной к четвертой годовщине аннексии полуострова, сообщает пресс-служба главы литовского государства.

Она заверила, что Литва решительно осуждает аннексию Крыма и придерживается принципиальной политики ее непризнания. Кроме того она считает, что санкции должны быть продлены против России, пока она не уйдет из Крыма.

"Россия несет ответственность за серьезное ухудшение положения крымских татар, грубые нарушения их прав, постоянные преследования, насильственную русификацию, ущемление свободы слова, печати и религии. Россия запретила деятельность Меджлиса – народного парламента крымских татар. Крымских татар вынуждают принимать российское гражданство, в судах не обеспечивается правосудие, имеют место неоправданные задержания, пропадают люди. Татарам запрещается проводить митинги, отмечать знаменательные даты, прекращено вещание татарского телеканала и распространение печатных изданий. Поэтому Литва прилагает все усилия, чтобы информация о направленной против крымских татар враждебной политике России неизменно находилась в центре внимания международного сообщества", – подчеркнула Грибаускайте.

Ранее экс-глава МИД Литвы и бывший посол в Украине Пятрас Вайтекунас рассказал о плане Путина по захвату Крыма. По его словам, убрать на тот момент президента Януковича это было обязательное, но недостаточное условие для захвата Крыма и продолжения агрессии.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе резоюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
Россия, Литва, грибаускайте, аннексия, Чийгоз, умеров

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Источник:

"Сегодня"

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