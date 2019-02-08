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Россия согласится на переговоры по катастрофе Boeing MH17 на Донбассе – МИД Нидерландов

Сегодня, 02:32

Кремль отказался признавать свою ответственность за то, что сбили гражданский авиалайнер рейса MH17 на Донбассе в 2014 году

Фото: AFP
Россия согласится на переговоры по катастрофе Boeing MH17 на Донбассе – МИД Нидерландов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/765/a0c/5c4765a0c5b7e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/765/a0c/5c4765a0c5b7e.jpg Политика Кремль отказался признавать свою ответственность за то, что сбили гражданский авиалайнер рейса MH17 на Донбассе в 2014 году

В Министерстве иностранных дел Нидерландов сообщили, что поддерживают дипломатический контакт с Россией и уверяют, что вскоре РФ согласится на переговоры по катастрофе Boeing MH17. Об этом сообщает Reuters.

"Мы по дипломатическим каналам поддерживаем контакт с Россией по вопросам государственной ответственности. Мы все больше и больше уверены в том, что вскоре проведем встречу с русскими", — заявили в дипведомстве Нидерландов.

В декабре появилась информация о том, что Нидерланды рассматривают возможность возбудить дело против России в международном суде после того, как Кремль отказался признавать свою ответственность за то, что сбили гражданский авиалайнер рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, в результате чего погибли 298 человек, многие из которых были гражданами Нидерландов.

В конце декабря 2017 года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

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Тег Boeing, Боинг, MH17

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УНН

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