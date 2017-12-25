Россия ответственна за крушение Боинга МН-17 – доклад разведки Британии

Возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа до сих пор напрямую не обвиняла российских военных в доставке "БУК"

Британская разведка заявила, что российские военные доставили на Донбасс летом 2014 зенитно-ракетную установку, с которой был сбит малазийский Боинг рейса МН-17. Об этом говорится в докладе комитета британского парламента по разведке и безопасности.

"Россия ведет информационную войну в массовом масштабе... Первым примером была интенсивная попытка пропаганды, чтобы убедить мир в том, что Россия не несет ответственности за сбивание полета (Малазийские авиалинии) MH-17 (и это абсолютная ложь: мы знаем, что российские военные поставляли и впоследствии возобновили ракетно пусковой завод)", – сообщается в докладе.

Отмечается, что в Европе также встречаются серьезные российские дезинформационные кампании.

Возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа до сих пор напрямую не обвиняла российских военных в доставке "БУК".

Напомним, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH-17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали возможность открытых поставок оружия на Донбасс.