Россия третий месяц молчит по обмену 23 "ихтамнетов" на украинских заложников

Украина озабочена, что Сенцов объявил голодовку и Балух два месяца оказывается от пищи

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Украина так и не получила ответа на свое предложение передать России 23 россиянина в обмен на украинских политзаключенных и заложников.

Об этом Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу сообщает на своей странице в Fаcebook.

"РФ мало заботится о забытых ею в донецких степях "ихтамнетов"... Нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших. Это вызывает огромное беспокойство, особенно на фоне последних тревожных новостей об ухудшении состояния здоровья наших политзаключенных и заложников, об объявлении О.Сенцовым голодовки, длительной голодовке В.Балуха. Вопрос заложников требуют давления всего мира на РФ", – подчеркнула первый вице-спикер.

Напомним, 14 марта Ирина Геращенко заявляла, что Украина готова отдать Кремлю более 20 россиян в обмен на украинцев. Она отметила, что на прошлых переговорах в Минске российская сторона наотрез отказывалась идти на уступки.

Также напомним, 19 апреля на заседании подгруппы в Минске Геращенко повторила заявление о готовности Киева передать 23 россиян, находящихся в тюрьмах, в обмен на украинцев, но ответа не было.