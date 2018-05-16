Россия третий месяц молчит по обмену 23 "ихтамнетов" на украинских заложников

Сегодня, 19:17

Украина озабочена, что Сенцов объявил голодовку и Балух два месяца оказывается от пищи

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Украина так и не получила ответа на свое предложение передать России 23 россиянина в обмен на украинских политзаключенных и заложников.

Об этом Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу сообщает на своей странице в Fаcebook.

"РФ мало заботится о забытых ею в донецких степях "ихтамнетов"... Нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших. Это вызывает огромное беспокойство, особенно на фоне последних тревожных новостей об ухудшении состояния здоровья наших политзаключенных и заложников, об объявлении О.Сенцовым голодовки, длительной голодовке В.Балуха. Вопрос заложников требуют давления всего мира на РФ", – подчеркнула первый вице-спикер.

Напомним, 14 марта Ирина Геращенко заявляла, что Украина готова отдать Кремлю более 20 россиян в обмен на украинцев. Она отметила, что на прошлых переговорах в Минске российская сторона наотрез отказывалась идти на уступки.

Также напомним, 19 апреля на заседании подгруппы в Минске Геращенко повторила заявление о готовности Киева передать 23 россиян, находящихся в тюрьмах, в обмен на украинцев, но ответа не было.

 

Донбасс, заложники, обмен, геращенко, политзаключенные, сенцов, Балух

Вы сейчас просматриваете новость "Россия третий месяц молчит по обмену 23 "ихтамнетов" на украинских заложников". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: gettyimage

Готова ли Россия уходить с Донбасса: британский эксперт дал ответ

27 Марта, 09:12

Свои потери Россия компенсирует способностью вмешиваться в чужие дела

Донбасс

На Донбассе продолжается противостояние. Фото: gettyimages

Потери украинских военных за годы войны на Донбассе: Геращенко назвала точную цифру

5 Марта, 12:01

Вдовами остались 1 тысяча 399 женщин, потеряли сыновей – 2 тысячи 217 матерей
Загрузка...

Донбасс

На Донбассе завершился обмен пленными

27 Декабря 2017, 16:42

Ситуацию прокомментировала представитель президента

Политика

Донбасс. Фото: AFP

Геращенко озвучила главные задачи по Донбассу на 2018 год

16 Февраля, 10:51

Политик резко раскритиковала идею поэтапного ввода миротворцев на восток Украины
Загрузка...