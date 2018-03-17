Россия в ОБСЕ обвинила Украину в "открытом вмешательстве" в свои внутренние дела

Сегодня, 01:43

Россия призвала ОБСЕ отреагировать на решение Киева о недопуске российских граждан на территорию российских дипучреждений



Александр Лукашевич. Фото: aex.ru
Александр Лукашевич. Фото: aex.ru

Недопуск россиян на территорию дипломатических учреждений в Украине во время выборов президента РФ 18 марта является "открытым вмешательством во внутренние дела России".

Об этом заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщается на странице представительства РФ в ОБСЕ в Twitter.

"Призываем Италию (председательствующую в ОБСЕ, – ред.), генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, а также СММ ОБСЕ отреагировать на вопиющее решение Киева о недопуске российских граждан на территорию российских дипучреждений в Украине в день выборов президента России. Это – открытое вмешательство во внутренние дела России", – сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.

Он отметил, что в этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Крыма, оккупацию части Донбасса, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих украинское законодательство, на территории Украины в помещениях дипломатических миссий РФ, где Москва ранее просила Киев открыть участки для голосования.

Напомним, Россия накануне выборов обратилась с требованием к Украине обеспечить беспрепятственное голосование для россиян на избирательных участках на украинской территории. В МИД РФ считают, что в Украине якобы существует угроза для волеизъявления россиян.
Россия, выборы, Украина, обсе, вмешательство, законодательство, Лукашевич, день выборов

Вы сейчас просматриваете новость "Россия в ОБСЕ обвинила Украину в "открытом вмешательстве" в свои внутренние дела". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

фото president.gov.ua

Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в аннексированном Крыму

Сегодня, 00:23

Президент также призывает воздержаться от участия турецких граждан в мониторинге выборов в аннексированном Крыму

Политика

МИД России, фото из открытых источников

Недопуск россиян на избирательные участки: МИД РФ разразился истерикой

Вчера, 22:27

РФ рассчитывает на оценку ОБСЕ и ООН из-за недопуска россиян на избирательные участки 18 марта
Загрузка...

Политика

Владимир Гройсман. kmu.gov.ua

Гройсман рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

Вчера, 19:50

Премьер обозначил свою позицию по предстоящим выборам в Украине

Политика

Россияне голосовать в Украине не будут. Фото: AFP

Россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины – Аваков (дополнено)

Вчера, 17:36

Так Киев ответил Москве на требование обеспечить беспрепятственное голосование россиян в Украине

Политика

ЕС осуждает действия России в Крыму. Фото: AFP

Евросоюз сделал заявление по Крыму и обратился к России

Вчера, 16:41

Европа осуждает действия российской оккупационной власти  на полуострове

Крым

Фото: ssu.gov.ua

Украинцев предупредили об уголовной ответственности за участие в выборах президента РФ в Крыму

Вчера, 16:39

Отдельные граждане Украины, по предварительному сговору осуществляют организацию незаконных выборов президента России
Загрузка...