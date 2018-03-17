Россия в ОБСЕ обвинила Украину в "открытом вмешательстве" в свои внутренние дела

Россия призвала ОБСЕ отреагировать на решение Киева о недопуске российских граждан на территорию российских дипучреждений

Недопуск россиян на территорию дипломатических учреждений в Украине во время выборов президента РФ 18 марта является "открытым вмешательством во внутренние дела России".

Об этом заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщается на странице представительства РФ в ОБСЕ в Twitter.

"Призываем Италию (председательствующую в ОБСЕ, – ред.), генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, а также СММ ОБСЕ отреагировать на вопиющее решение Киева о недопуске российских граждан на территорию российских дипучреждений в Украине в день выборов президента России. Это – открытое вмешательство во внутренние дела России", – сказано в сообщении.

#Лукашевич: Призываем @ItalyatOSCE, @gremingerosce , @osce_odihr, @OSCE_SMM отреагировать на вопиющее решение Киева о недопуске российских граждан на территорию рос.дипучреждений на Украине в день выборов Президента России. Это – открытое вмешательство во внутренние дела России pic.twitter.com/ljOkDP9DkW — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 16 марта 2018 г.

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Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.

Он отметил, что в этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Крыма, оккупацию части Донбасса, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих украинское законодательство, на территории Украины в помещениях дипломатических миссий РФ, где Москва ранее просила Киев открыть участки для голосования.

Напомним, Россия накануне выборов обратилась с требованием к Украине обеспечить беспрепятственное голосование для россиян на избирательных участках на украинской территории. В МИД РФ считают, что в Украине якобы существует угроза для волеизъявления россиян.