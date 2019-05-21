Руководитель фракции "Народный фронт" рассказал, о чем разговаривал с Зеленским

Бурбак предостерег Зеленского от повторения 1917 года

Максим Бурбак. Фото: Facebook

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время сегодняшней встречи глав парламентских фракций с президентом Владимиром Зеленским напомнил президенту о неконституционности решения о роспуске парламента и призвал его предложить свою кандидатуру на должность премьер-министра.

Об этом Максим Бурбак сообщил в своей заметке на Facebook.

"Свой разговор я начал с основ права. Могу спокойно об этом говорить, потому что окончил юридический факультет Черновицкого университета", – отметил он.

Базовые положения теории государства и права говорят нам, что есть три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная, напомнил он: "Между ними должен быть баланс. Чтобы страна работала и не было узурпации власти".

На что, по словам Бурбака, президент сообщил, что "на роспуск парламента существует запрос общества": "На это я ответил ему, что сто лет назад, в 1917-м, тоже был "запрос" на "фабрики – рабочим", "землю – крестьянам", "нет – войне". Тогда мы заплатили высокую цену за такие "общественные настроения". Украину оккупировала советская Россия. А потом был Голодомор, большой террор и уничтожение цвета нации".

"Напомнил об этом Владимиру Зеленскому. Потому что не знаю, рассказывали ли им об этом на парах по истории", – добавил он.

Затем, по словам руководителя фракции "Народного фронта", разговор вернулся к юридическим аспектам. "Берем, говорю, нашу Конституцию, гарантом которой вы вчера присягнули быть. Статья 90 четко определяет три основания для роспуска парламента. Сегодня ни одной из них нет", – написал Бурбак.

По словам Максима Бурбака, он также сообщил президенту, что 17 мая, в прошлую пятницу, фракция "Народного фронта" вышла из парламентской коалиции "Европейская Украина": "Председатель Верховной Рады объявил о прекращении существования коалиции и начале формирования новой. Все в соответствии с Конституцией".

"Мы инициировали начало консультаций о создании новой коалиции, которые должны продолжаться месяц – по закону. То есть, своим указом о "роспуске парламента" вы, г-н президент, делаете невозможным создание коалиции", – сказал он.

Кроме того, руководитель фракции НФ напомнил об отставке правительства, о которой вчера заявил Владимир Гройсман: "Поскольку президент вчера требовал немедленной отставки правительства, я напомнил ему, что он должен предложить свою кандидатуру на должность премьера".

"Ответ не услышал. Меня это удивляет. Ведь если требуешь отставки правительства, значит готов взять ответственность на себя и знаешь, как действовать дальше", – написал Бурбак.

"А относительно сомнительных досрочных выборов в парламент – мы готовы", – отметил руководитель фракции НФ.

Напомним, ранее сообщалось о реакции политиков на встречу Зеленского с лидерами фракций .

Как сообщалось, на консультациях с президентом Зеленским присутствовали глава Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикеры Ирина Геращенко и Оксана Сыроид. Кроме того во встрече участвовали Артур Герасимов, глава фракции партии "Блок Петра Порошенко"; Максим Бурбак, глава фракции партии "Народный фронт"; Вадим Новинский, глава фракции партии "Оппозиционный блок"; Олег Березюк, глава фракции партии "Самопомич"; Олег Ляшко, глава фракции "Радикальной партии"; Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщина"; Ярослав Москаленко, глава депутатской группы "Воля народа", Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия Видродження".

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