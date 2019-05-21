Встреча Зеленского с лидерами фракций: появилась реакция политиков

Зеленский может объявить о своих первых кадровых решениях уже сегодня вечером

Сегодня новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами фракций Верховной Рады, на которых была достигнута предварительная договоренность о проведении досрочных парламентских выборов 21 или 28 июля 2019 года.

Как заявил советник Зеленского Андрей Богдан, указ президента Украины о роспуске Верховной Рады будет подписан в ближайшее время и опубликован в ближайшие дни. Кроме того, Зеленский может объявить о своих первых кадровых решениях уже сегодня, 21 мая, вечером.

Также говорилось о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%.

Сам президент Владимир Зеленский главным аргументом для роспуска Верховной Рады назвал очень низкое доверие украинцев к этому институту.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции", – заявил Зеленский.

Между тем появилась реакция лидеров фракций после встречи с Зеленским.

Олег Ляшко, глава фракции "Радикальной партии", заявил, что указ президента, скорее всего, будет завтра.

"Консультации прошли. Ориентировочно выборы на 21 июля. Но мы должны изменить избирательное законодательство", – отметил Ляшко и добавил, что Зеленский направит главе парламента письмо для проведения внеочередного заседания ВР для изменения избирательного законодательства.

Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщина", считает, что для роспуска Рады есть все правовые основания, но перед этим депутаты обязаны изменить избирательное законодательство, назначить новых силовиков и руководство Национального банка.

"Легитимность новых силовиков, новая система выборов, новая система управления НБУ, снятие неприкосновенности, решение социальных вопросов, в частности относительно тарифов, – это можно и нужно сделать до роспуска парламента. И тогда могут быть объявлены досрочные парламентские выборы", – сказала она.

Также Тимошенко призвала нового президента инициировать внеочередную сессию парламента и предложить собственную повестку дня, которая будет предусматривать изменения избирательного законодательства, отмену коррупционной мажоритарной составляющей, усиление ответственности депутатов, назначение нового руководства Генпрокуратуры, СБУ, Национального банка, министерств обороны и иностранных дел.

"Мы предложили президенту изменить силовиков – генпрокурора, главу СБУ, министра обороны, иностранных дел. Это его прямые полномочия", – сказала Тимошенко.

Также, по ее мнению, президент имеет право поставить вопрос смены главы НБУ, "ведь НБУ и его политика за последние пять лет довели страну до крайнего уровня инфляции, необоснованного падения национальной валюты, содержания недопустимых ставок по кредитам для бизнеса и экономики и т. п.", констатировала парламентарий. Без изменения политики Нацбанка невозможны изменения, которых ждут украинцы, подытожила Тимошенко.

В то же время она раскритиковала предложение Зеленскому назначить и.о премьер-министра своим указом, и подчеркнула, что это по законодательству невозможно.

"Я, честно говоря, была очень удивлена таким юридическим нигилизмом, который прозвучал сегодня на встрече с президентом Украины. Было сказано, что Гройсман подал в отставку, и президенту одна из фракций предложила назначить указом исполняющего обязанности. Дорогие друзья, ну это большой обман и большая нечестность. Президент по Конституции не имеет права назначать своим указом премьер-министра, а г-н Гройсман может быть уволен с должности только Верховной Радой. И больше никто не имеет права его увольнять", - сказала Тимошенко.

По ее словам, если парламент не уволит руководителя правительства в связи с его заявлением, то он обязан работать. "Никто не может самовольно оставить пост и бросить страну на произвол судьбы", – подчеркнула она.

В то же время вопрос о том, согласится ли Тимошенко на предложение возглавить правительство она отметила, что об этом пока рано говорить. "Та партия, которая наберет больше всего голосов (на выборах в ВР — Ред.) сможет предлагать кандидатуру премьер-министра", – сказала она.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая подала заявление на увольнение с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию на Донбассе,считает, что законодательных предпосылок для роспуска Рады нет.

"В АП состоялись консультации относительно возможного роспуска парламента. Большинство присутствующих лидеров фракций отметили, что этот вопрос лежит исключительно в плоскости политической целесообразности и желании новой власти сформировать свой парламент и правительство. Но при этом это нарушение Конституции, ведь законодательных, а не политических предпосылок для роспуска нет", - написала она на своей странице Facebook.

Геращенко отметила, что новый президент планирует издать указ о досрочных выборах, которые должны состояться в конце июля.

"На встрече также обсуждались вопросы изменения избирательного законодательства, некоторые политические силы (в частности, "Батькивщина"), выступают за закрытые списки и императивный мандат. И проведение внеочередного заседания ВР для проведения таких законодательных изменений. Присутствовавшая на встрече председатель ЦИК отметила, что на демократически проведенных президентских выборах нам удалось восстановить доверие общества и всего ... И подчеркнула, что ОБСЕ и другие международные институты рекомендуют не вносить изменения в избирательное законодательство за год до выборов – такая европейская практика", – написала она.

Максим Бурбак, руководитель фракции партии "Народный фронт", отметил, что заявление президента Зеленского о роспуске Верховной Рады является политическим, и сегодня это не соответствует нормам закона.

"Вчера получил официальное приглашение, согласно статье 90 Конституции Украины о проведении якобы консультаций по роспуску VIII созыва Верховной Рады. С собой захватил Конституцию Украины. Хочу ознакомить президента со статьями 83 и 90 Основного закона. Гарантом этой Конституции является президент, который вчера принимал присягу", – отметил Бурбак и добавил, что заявление о роспуске парламента является политическим: "Никакого отношения ни к закону, ни к Конституции не имеет".

Также Бурбак рассказал непосредственно о разговоре с президентом Зеленским.

"Свой разговор я начал с основ права. <... > Базовые положения теории государства и права говорят нам, что есть три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная. Между ними должен быть баланс. Для того, чтобы страна работала и не было узурпации власти. Президент сообщил, что на роспуск парламента существует запрос общества. На это я ответил ему, что сто лет назад, в 1917-м, также был "запрос" на "фабрики – рабочим", "землю – крестьянам", "нет – войне". Тогда мы заплатили высокую цену за такие "общественные настроения". Украину оккупировала советская Россия. А потом был Голодомор, большой террор и уничтожение цвета нации. Напомнил об этом Владимиру Зеленскому", – написал Барбак в Фейсбук.

Он отметил, что также сообщил президенту, что 17 мая фракция "Народного фронта" вышла из парламентской коалиции "Европейская Украина".

"Мы инициировали начало консультаций о создании новой коалиции, которые должны продолжаться месяц – по закону. То есть, своим указом о "роспуске парламента" вы, господин президент, сделает невозможным создание коалиции", – заявил политик.

Напоследок Бурбак вспомнили об отставке правительства, о которой заявил Владимир Гройсман.

"Поскольку президент вчера требовал немедленной отставки правительства, я напомнил ему, что он должен предложить свою кандидатуру на пост премьера. Ответа не услышал. Меня это удивляет. Потому что, если требуешь отставки правительства, значит готов взять ответственность на себя и знаешь, как действовать дальше. А по сомнительным досрочных выборов в парламент – мы готовы", – заключил он.

Артур Герасимов, председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко", считает, что есть политический и юридический аспект в вопросе назначения досрочных выборов Верховной Рады.

"С точки зрения партии "Блок Петра Порошенко" – "Солидарность" и фракции в Верховной Раде, есть два аспекта в вопросе назначения досрочных выборов. Первое, это политический аспект. "Блок Петра Порошенко" – "Солидарность" готов к досрочным парламентским выборам и обязательно будет принимать в них участие. Второе, это юридический аспект. Да, есть нарушение Конституции. Я хотел бы напомнить, что в 2014 году президент Украины Петр Порошенко, не смотря на активную фазу военных действий, сделал все в строгом соответствии с Конституцией: 7 июня 2014 года состоялась инаугурация президента, 24 июля фракции "Свобода" и "УДАР" объявили о своем выходе из коалиции, новая коалиция не была создана в течение отведенного законом месяца, 24 августа состоялись консультации президента Украины Петра Порошенко с председателем Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и только 27 августа президент издал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VII созыва и объявление досрочных выборов", – заявил Артур Герасимов.

Глава фракции БПП подчеркнул, что в 2014 году прекращения полномочия парламента состоялось в четком соответствии с Конституцией Украины, сейчас нет.

"Что касается участия нашей партии в выборах, то хотел бы подчеркнуть, что мы их не боимся, готовы принимать в них участие, и об этом неоднократно заявляли", – добавил он.

Вадим Новинский, глава фракции партии "Оппозиционный блок", считает, что у Зеленского есть все полномочия для снятия блокады с временно оккупированных Россией районов Донбасса. В частности, Новинский заявил, что необходимо отменить экономическую блокаду Донбасса, временно неподконтрольной территории. "Это то, что в силах президента сделать сейчас", – заявил он и добавил, что при этом "не надо будет решения Верховной рады".

По его мнению, в случае отмены блокады все предприятия, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, будут работать по законам Украины. "А украинцы, живущие на этих территориях, будут получать зарплату в гривне, а не в рублях", – убежден Новинский.

Как сообщалось, на консультациях с президентом Зеленским присутствовали глава Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикеры Ирина Геращенко и Оксана Сыроид. Кроме того во встрече участвовали Артур Герасимов, глава фракции партии "Блок Петра Порошенко"; Максим Бурбак, глава фракции партии "Народный фронт"; Вадим Новинский, глава фракции партии "Оппозиционный блок"; Олег Березюк, глава фракции партии "Самопомич"; Олег Ляшко, глава фракции "Радикальной партии"; Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщина"; Ярослав Москаленко, глава депутатской группы "Воля народа", Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия Видродження".

Отметим, согласно ст. 90 Конституции решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады принимается президентом после консультаций с главой Верховной рады, его заместителями и главами депутатских фракций.

Кроме того, на этой неделе должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет вынесен на обсуждение вопрос внесения изменений в избирательное законодательство, сообщил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Напомним, как только Владимир Зеленский пришел к власти, заявил, что ждет от парламента кадровых изменений. Правда, председатель Службы Безопасности Василий Грицак еще до начала инаугурации сообщил, что написал рапорт, как и все его заместители. На призыв освободить кабинет пока нет реакции только генпрокурора Юрия Луценко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Встреча Зеленского с лидерами фракций: появилась реакция политиков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"