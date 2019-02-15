Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости политики

Руководитель штаба Порошенко обещает продемонстрировать пример честной и чистой кампании

Сегодня, 20:17

Ковальчук призвал СМИ проверять информацию и не продуцировать фейки

Фото: facebook.com/vitalij.kovalchuk
Фото: facebook.com/vitalij.kovalchuk.
Руководитель штаба Порошенко обещает продемонстрировать пример честной и чистой кампании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/700/ef9/5c6700ef994b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/700/ef9/5c6700ef994b9.jpg Политика Ковальчук призвал СМИ проверять информацию и не продуцировать фейки

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Виталий Ковальчук призвал участников президентской гонки отказаться от грязных технологий и не создавать провокаций, раскалывающих страну.

"Штаб Порошенко продемонстрирует стране, как проводить честную и чистую избирательную кампанию. Во-первых, мы за прозрачное финансирование. Поэтому мы предлагаем общественности провести мониторинг источников наполнения избирательных фондов всех кандидатов. В том числе – насколько они соответствуют реальным затратам кампании. Во-вторых, мы за честную агитацию. Поэтому предлагаем всем другим штабам отказаться от грязных технологий во время избирательной кампании и не создавать провокаций, которые раскалывают страну", – заявил Ковальчук на пресс-конференции, посвященной презентации команды штаба в пятницу в Киеве.

Кроме того, он призвал СМИ проверять информацию и не продуцировать фейки.

"Предлагаем СМИ проверять факты и новости на достоверность. Сегодня страна-агрессор использует фейковые новости для того, чтобы навредить нормальному избирательному процессу в нашей стране, как это они уже делали в других странах", – добавил Ковальчук.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Порошенко, ковальчук, выборы президента, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Руководитель штаба Порошенко обещает продемонстрировать пример честной и чистой кампании". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудничество Украины с ЕС и Великобританией – Порошенко сделал заявление

Сегодня, 19:50

Глава Украинского государства отметил, что и ЕС и Великобритания являются надежными партнерами Украины

ЕС не намерен создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине

Сегодня, 14:46

Брюссель полагается на выводы наблюдателей ОБСЕ, сообщил представитель ЕС

Кандидата в Президенты Александра Вилкула поддержали судостроители Украины

Сегодня, 14:00

Представители трудовых коллективов крупнейших судостроительных заводов Украины поддержали Александра Вилкула, кандидата в Президенты Украины от "Оппозиционного Блока – Партии мира и развития"

СБУ разоблачила попытки России вмешаться в президентские выборы: появились фото и видео

Сегодня, 12:21

Россияне готовили в Днепропетровской области массовые беспорядки

Бывший коллега Зеленского вытащил все скелеты из шкафа

Монро показала архивное фото, когда была Александром

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Королёва удивила своей фигурой

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Почему Крым сдали: Луценко ответил на этот вопрос

Зеленский представил Зе! Команду: обещанные новые лица
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Морозы ударят с новой силой: названы даты

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Модные стрижки для круглого лица: топ-4