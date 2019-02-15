Руководитель штаба Порошенко обещает продемонстрировать пример честной и чистой кампании

Ковальчук призвал СМИ проверять информацию и не продуцировать фейки

Фото: facebook.com/vitalij.kovalchuk.

Руководитель штаба Порошенко обещает продемонстрировать пример честной и чистой кампании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/700/ef9/5c6700ef994b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/700/ef9/5c6700ef994b9.jpg 2019-02-15T20:17:44+02:00 Политика Ковальчук призвал СМИ проверять информацию и не продуцировать фейки

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Виталий Ковальчук призвал участников президентской гонки отказаться от грязных технологий и не создавать провокаций, раскалывающих страну.

"Штаб Порошенко продемонстрирует стране, как проводить честную и чистую избирательную кампанию. Во-первых, мы за прозрачное финансирование. Поэтому мы предлагаем общественности провести мониторинг источников наполнения избирательных фондов всех кандидатов. В том числе – насколько они соответствуют реальным затратам кампании. Во-вторых, мы за честную агитацию. Поэтому предлагаем всем другим штабам отказаться от грязных технологий во время избирательной кампании и не создавать провокаций, которые раскалывают страну", – заявил Ковальчук на пресс-конференции, посвященной презентации команды штаба в пятницу в Киеве.

Кроме того, он призвал СМИ проверять информацию и не продуцировать фейки.

"Предлагаем СМИ проверять факты и новости на достоверность. Сегодня страна-агрессор использует фейковые новости для того, чтобы навредить нормальному избирательному процессу в нашей стране, как это они уже делали в других странах", – добавил Ковальчук.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания.

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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