Руководитель штаба Порошенко обещает продемонстрировать пример честной и чистой кампании
Ковальчук призвал СМИ проверять информацию и не продуцировать фейки
Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Виталий Ковальчук призвал участников президентской гонки отказаться от грязных технологий и не создавать провокаций, раскалывающих страну.
"Штаб Порошенко продемонстрирует стране, как проводить честную и чистую избирательную кампанию. Во-первых, мы за прозрачное финансирование. Поэтому мы предлагаем общественности провести мониторинг источников наполнения избирательных фондов всех кандидатов. В том числе – насколько они соответствуют реальным затратам кампании. Во-вторых, мы за честную агитацию. Поэтому предлагаем всем другим штабам отказаться от грязных технологий во время избирательной кампании и не создавать провокаций, которые раскалывают страну", – заявил Ковальчук на пресс-конференции, посвященной презентации команды штаба в пятницу в Киеве.
Кроме того, он призвал СМИ проверять информацию и не продуцировать фейки.
"Предлагаем СМИ проверять факты и новости на достоверность. Сегодня страна-агрессор использует фейковые новости для того, чтобы навредить нормальному избирательному процессу в нашей стране, как это они уже делали в других странах", – добавил Ковальчук.
Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания.
Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.
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