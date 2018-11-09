"Руководителей вам уже назначили": Грицак прокомментировал "выборы" на Донбассе

Глава спецслужбы обратился к жителям оккупированных территорий и объяснил, почему лучше не идти голосовать

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак напомнил, что Россия уже давно выбрала главарей боевиков, а незаконными "выборами" хочет их лишь легализовать. Он дал понять на брифинге, что "победят" именно Денис Пушилин (главарь т.н. "ДНР") и Леонид Пасечник ("ЛНР").

Он объяснил жителям оккупированных территорий, почему не стоит идти на выборы, и что Москвой и так все заранее решено.

"Так называемые главы "ДНР" и "ЛНР" уже назначены в Москве – это Пушилин и Пасечник. Осталось немного – фактически придать видимость легитимности проведения этого действа на Донбассе. Независимо от того, пойдете вы на эти "выборы" или не пойдете, руководителей вам уже назначили. И лучше вы на них не ходите, поскольку это является грубым нарушением украинского законодательства", – сказал Грицак.

Отметим, что "волеизъявление" запланировано на 11 ноября, но сейчас у оккупантов кипит работа по привлечению людей на "избирательные участки" и достижению "нужного результата". Как сообщалось, боевики даже стянули в Донецк десятки танков и артиллерию, а войска привели в боеготовность на случай возможных бунтов и акций протестов местного населения, так как знают о недовольстве граждан "русским миром".

Недавно состоялись переговоры в Минске, где Россия официально заявила, что признает "выборы". Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркнула, что своим заявлением Москва выдала мандат на войну против Украины.

В свою очередь мировое сообщество уже четко дало понять, что данное мероприятие боевиков, организованное Россией, противоречит Минским соглашениям. В данном духе высказывались в США, ОБСЕ, Евросоюзе и других странах. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.