"Руководителей вам уже назначили": Грицак прокомментировал "выборы" на Донбассе

Сегодня, 12:29

Глава спецслужбы обратился к жителям оккупированных территорий и объяснил, почему лучше не идти голосовать

Василий Грицак. Фото из открытых источников
Василий Грицак. Фото из открытых источников

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак напомнил, что Россия уже давно выбрала главарей боевиков, а незаконными "выборами" хочет их лишь легализовать. Он дал понять на брифинге, что "победят" именно Денис Пушилин (главарь т.н. "ДНР") и Леонид Пасечник ("ЛНР").

Он объяснил жителям оккупированных территорий, почему не стоит идти на выборы, и что Москвой и так все заранее решено.

"Так называемые главы "ДНР" и "ЛНР" уже назначены в Москве – это Пушилин и Пасечник. Осталось немного – фактически придать видимость легитимности проведения этого действа на Донбассе. Независимо от того, пойдете вы на эти "выборы" или не пойдете, руководителей вам уже назначили. И лучше вы на них не ходите, поскольку это является грубым нарушением украинского законодательства", – сказал Грицак.

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Отметим, что "волеизъявление" запланировано на 11 ноября, но сейчас у оккупантов кипит работа по привлечению людей на "избирательные участки" и достижению "нужного результата". Как сообщалось, боевики даже стянули в Донецк десятки танков и артиллерию, а войска привели в боеготовность на случай возможных бунтов и акций протестов местного населения, так как знают о недовольстве граждан "русским миром".

Недавно состоялись переговоры в Минске, где Россия официально заявила, что признает "выборы". Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркнула, что своим заявлением Москва выдала мандат на войну против Украины.

В свою очередь мировое сообщество уже четко дало понять, что данное мероприятие боевиков, организованное Россией, противоречит Минским соглашениям. В данном духе высказывались в США, ОБСЕ, Евросоюзе и других странах. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.
Россия, выборы, Донбасс, грицак, Пушилин, Пасечник

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Источник:

УНИАН

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