Рыбалка с Путиным как способ прекратить войну на Донбассе: соцсети оценили заявление Комаровского

Слова известного доктора и телеведущего Евгения Комаровского, который выразил уверенность в том, что закончил бы войну на Донбассе во время рыбалки с президентом России Владимиром Путиным, вызвали серьезный резонанс в социальных сетях.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные комментарии заявлений Комаровского, которого называли "обычным совком" и "старым волком, который даже в сене знает толк".

Напомнить, что во время интервью в эфире одного из украинских телеканалов доктор поведал оригинальный рецепт прекращения боевых действий на Донбассе: "Я глубоко убежден в том, что первое, что бы я сделал, – поехал бы с Путиным на рыбалку. И я столь же глубоко убежден, что назавтра война на Донбассе закончилась бы без всяких ООН, миротворцев и так далее".

Комментируя это предположение, известный украинский политехнолог Алексей Голобуцкий выложил фото с Путиным и главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, снабдив его саркастическим комментарием в адрес Комаровского.

В свою очередь, пользователь Twitter под ником vAnilla Love t‏ обыграл историю, предложенную Комаровским с аналогичной ситуацией для мужа изнасилованной женщины.

А другой пользователь предложил, что план доктора имеет смысл только в том случае, если во время рыбалки тот утопит Путина.

Напомним, ранее мы писали о рецепте освобождения Крыма и Донбасса от третьего президента Украины Виктора Ющенко. По его мнению, "сколько это будет продолжаться? Это не вопрос в годах, этот вопрос в процессе. У меня есть грусть от того, что мы, пожалуй, не понимаем, что дипломатия обязательна. Это так. Но только дипломатией, извините, мы не выиграем".

В свою очередь, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин обратил внимание на то, что Россия наращивает военную угрозу для Украины на юге, а потому принятие и своевременное выполнение государственных оборонных программ должны стать абсолютным приоритетом.