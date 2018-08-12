Эксперт предупредил, где Украине грозит удар России

Кремль наращивает военную группировку, и нельзя допустить, чтобы мы оказались к этому не готовы

Украина должна усилить свою обороноспособность на юге, а принятие и своевременное выполнение государственных оборонных программ должны стать абсолютным приоритетом.

Об этом директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин пишет в своей статье для ZN.UA.

"Сюда же следует отнести выстраивание обороны юга Украины (прежде всего — Азовский бассейн) — Россия наращивает свою военную группировку в этом регионе, и нельзя допустить, чтобы мы оказались к этому не готовыми", – говорит он.

По мнению эксперта по госбезопасности, если планы Кремля по инициированию разрядки с Вашингтоном сорвутся, то вполне можно ожидать активизации военных действий.

"Это ставит вопрос об особом внимании к готовности (материальной, психологической, логистической, организационной) подразделений территориальной обороны — их способности включиться в противодействие таким попыткам. Концепция национальной стойкости (или финский вариант "тотальная оборона") должна стать базой, на которой строится обороноспособность государства, — подчеркивает эксперт. — Нужны мероприятия по усилению противовоздушной обороны. Хотя враг до этого момента не использовал военно-воздушные силы, но исключить "случайное" появление у "ЛДНР" своих наступательных военно-воздушных сил нельзя (как сложно было предугадать появление там "Бук-1", что привело к поражению ракетой малайзийского авиалайнера МН17)".

Напомним, ранее Горбулин предупреждал, что президент РФ Владимир Путин решил превратить оккупированную часть Донбасса в подобие Чечни, которая по окончании двух проигранных войн получает от Москвы огромные финансовые вливания. Киев должен будет задабривать боевиков огромными дотациями, а управлять ими реально будет Россия.

Также напомним, ранее Горбулин объяснил, зачем Кремль готовит год террора в Украине. По его мнению, Москва намерена показать, что может делать на нашей территории все, что захочет.