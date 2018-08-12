Эксперт предупредил, где Украине грозит удар России

Сегодня, 12:17

Кремль наращивает военную группировку, и нельзя допустить, чтобы мы оказались к этому не готовы

Фото: Facebook ОК &quot;Север&quot;
Фото: Facebook ОК "Север"

Украина должна усилить свою обороноспособность на юге, а принятие и своевременное выполнение государственных оборонных программ должны стать абсолютным приоритетом.

Об этом директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины Владимир Горбулин пишет в своей статье для ZN.UA.

"Сюда же следует отнести выстраивание обороны юга Украины (прежде всего — Азовский бассейн) — Россия наращивает свою военную группировку в этом регионе, и нельзя допустить, чтобы мы оказались к этому не готовыми", – говорит он.

По мнению эксперта по госбезопасности, если планы Кремля по инициированию разрядки с Вашингтоном сорвутся, то вполне можно ожидать активизации военных действий.

"Это ставит вопрос об особом внимании к готовности (материальной, психологической, логистической, организационной) подразделений территориальной обороны — их способности включиться в противодействие таким попыткам. Концепция национальной стойкости (или финский вариант "тотальная оборона") должна стать базой, на которой строится обороноспособность государства, — подчеркивает эксперт. — Нужны мероприятия по усилению противовоздушной обороны. Хотя враг до этого момента не использовал военно-воздушные силы, но исключить "случайное" появление у "ЛДНР" своих наступательных военно-воздушных сил нельзя (как сложно было предугадать появление там "Бук-1", что привело к поражению ракетой малайзийского авиалайнера МН17)".

Напомним, ранее Горбулин предупреждал, что президент РФ Владимир Путин решил превратить оккупированную часть Донбасса в подобие Чечни, которая по окончании двух проигранных войн получает от Москвы огромные финансовые вливания. Киев должен будет задабривать боевиков огромными дотациями, а управлять ими реально будет Россия.

Также напомним, ранее Горбулин объяснил, зачем Кремль готовит год террора в Украине. По его мнению, Москва намерена показать, что может делать на нашей территории все, что захочет.
Россия, Горбулин, азовское море, наступление

Вы сейчас просматриваете новость "Эксперт предупредил, где Украине грозит удар России". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Наступление Украины на Донбассе: эксперт дал неутешительный прогноз

20 Мая, 16:05

Киев и Москва не могут себе позволить затяжной вооруженный конфликт, говорит Стивен Бланк

Украина

Фото: etcetera.media

В Азовском море ФСБ России снова остановила суда из украинских портов

13 Июля, 11:54

С середины мая россияне задержали уже 65 судов
Загрузка...

Политика

Владимир Горбулин. Фото: из открытых источников

Горбулин рассказал, когда Путин принял окончательное решение дестабилизировать Украину

13 Апреля, 18:34

Россия не может себе позволить демократию и даже дискуссию о демократии, считает директор Нацинститута

Украина

Фото: GettyImages

Страх и неопределенность: Горбулин объяснил, зачем Кремль готовит год террора в Украине

16 Июня, 11:42

Москва намерена показать, что может делать на нашей территории все, что захочет
Загрузка...