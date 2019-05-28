Саакашвили возвращается в Украину: стала известна дата и реакция пограничников
Бывший президент Грузии прилетит в "Борисполь" из Варшавы
После того как президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили, стало известно, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области намерен вернуться в Украину уже завтра, 29 мая.
Как сообщила на странице в Facebook бывший пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж, бывший президент Грузии прилетит в "Борисполь" из Варшавы.
А тем временем появилась реакция украинского пограничного ведомства на намерение Саакашвили вернуться в Киев.
"Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах", – сказал руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Напомним, Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства в июле 2017 года. Как заявили в Администрации президента Порошенко, Саакашвили подал недостоверную информацию при оформлении заявления на получение гражданства.
Как мы писали ранее, Михаил Саакашвили был задержан 12 февраля 2018 года, в киевском ресторане – за ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву .
Сам политик рассказал о своих планах: "Я буду возвращаться в Украину и я найду способ, как это сделать. Я думаю, что мы найдем пути, как это сделать абсолютно легально". Также он заявил, что не будет просить никакого политического спасения.
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