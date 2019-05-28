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Зеленский вернул Саакашвили гражданство

28 мая, 16:36

На сайте президента Украины опубликован соответствующий указ

Фото dumskaya.net
Фото dumskaya.net.

Президент Владимир Зеленский исключил положение о лишении Михаила Саакашвили гражданства Украины. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменения, исключив положения о потере Саакашвили Михаилом гражданства Украины", – говорится в соответствующем указе.

Напомним, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства. Как заявили в Администрации президента, Саакашвили подал недостоверную информацию при оформлении заявления на получение гражданства.

Как мы писали ранее, Михаил Саакашвили был задержан 12 февраля, в киевском ресторане – за ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).

В свою очередь, в Генпрокуратуре рассказали, что будет с делами по Саакашвили, которые расследуются в Украине. Пресс-секретарь генпрокурор Лариса Сарган уверяет, что уголовные производства не будут закрыты.

Сам политик рассказал о своих планах: "Я буду возвращаться в Украину и я найду способ, как это сделать. Я думаю, что мы найдем пути, как это сделать абсолютно легально". Также он заявил, что не будет просить никакого политического спасения.

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Тег указ, саакашвили, Зеленский, гражданство

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