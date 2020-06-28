"Самая демократичная": Шмыгаль поздравил украинцев с Днем Конституции

Сегодня Украина отмечает День Конституции. Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил украинцев с одним из самых главных праздников Украинского государства.

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Соответствующее поздравление главы правительства опубликовано на сайте Кабинета министров.

"Самая демократичная, как ее назвали в мире, украинская Конституция провозгласила, что государство избрало собственный путь для развития, и определила: главным в этом государстве является человек. Его стремление, его интересы, его ценности. И его путь к свободе", – говорится в поздравлении.

По словам Шмыгаля, документ, который появился на свет в результате длительного общественного диалога, показал: украинцы умеют быть вместе, находить непростые компромиссы, объединяться ради достижения общей цели и общего государственного интереса.

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"Наш Основной закон гарантирует защиту каждому гражданину. Настаивая при этом на человекоцентрических, гуманистических ценностях. И как показали последние события отечественной политической истории, граждане Украины также готовы встать на защиту нашего конституционного строя, нашей общей истории и нашего будущего. Наше государство и его граждане вместе выбрали для себя главный принцип развития – "человек превыше всего". И это не просто лозунг, это – наш мировоззренческий выбор. Именно поэтому, один из главных пунктов украинской Конституции – право на достоинство. "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью", говорится в тексте Основного закона", – заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что сегодня в непростое время Украина осуществляет реформы, от которых будут зависеть жизнь и благосостояние каждого украинца.

Как сообщали новости "Сегодня", с Днем конституции поздравил и президент Владимир Зеленский, записав видеообращение к украинцам. По словам гаранта, с уважения к Конституции начинается гражданское общество, а с уважения к правам каждого начинается страна, которую уважает каждый.

Все подробности в спецтеме День Конституции

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