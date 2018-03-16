Савченко попала в базу сайта "Миротворец"

Сегодня, 04:01

Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора

фото AFP
фото AFP

Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта "Миротворец".

Информация о ней размещена в разделе "Чистилище".

"Изменник родины. Пособник террористов", – указывается на сайте.

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Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.

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Как известно, внефракционного народного депутата Надежду Савченко 15 марта исключили из состава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, а генпрокуратура считает, что нардеп готовила кровавый теракт в стенах самой Верховной Рады и уже подала в Раду соответствующие документы для снятия с Савченко неприкосновенности. Как развивался скандал вокруг Савченко и что ее может ждать дальше – разбирался "Сегодня".

12 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели на выезде с оккупированной территории Донбасса.

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты в центре Киева, которые Рубан готовил совместно с главарями так называемой "ДНР".

Теракт готовила и Надежда Савченко, заявил 15 марта в Верховной Раде генеральный прокурор. По его словам, народный депутат Надежда Савченко лично планировала осуществить нападение на Верховную Раду.
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Источник:

"Сегодня"

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