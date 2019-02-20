СБУ объявила в розыск одного из главных фигурантов дела MH17

Офицера ГРУ РФ Иванникова разыскивают с 21 января 2019 года

Фото: AFP

СБУ объявила в розыск одного из главных фигурантов дела MH17 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/765/a0c/5c4765a0c5b7e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/765/a0c/5c4765a0c5b7e.jpg 2019-02-20T01:24:00+02:00 Политика Офицера ГРУ РФ Иванникова разыскивают с 21 января 2019 года

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления РФ Олега Иванникова, который является фигурантом в деле о катастрофе пассажирского Boeing рейса МН17.

Информация об этом внесена в базу данных сайта Министерства внутренних дел Украины. Иванникова разыскивают с 21 января 2019 года.

Ему инкриминируют преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Фотография Иванникова в базе данных отсутствует.





Фотография Иванникова в базе данных отсутствует / The Insider

В конце декабря 2017 года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет рейса МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

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