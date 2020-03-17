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СБУ призывает не распространять фейки о коронавирусе

17 марта, 00:04

Елена Кузьмич

В спецслужбе советуют взвешенно относиться к любой непроверенной информации

В Службе безопасности Украины фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине.

Об этом говорится на странице спецслужбы в Facebook.

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"Свежий пример – слухи о якобы ночное распыления над Киевом и другими городами химических веществ с вертолета для дезинфекции. "Советуют" закрывать балконы и не находиться на улицах с 23-00 до 5-00", – говорится в сообщении.

Киберспециалисты советуют "взвешенно относиться к любой непроверенной информации".

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"Ведь мы прекрасно понимаем, с какой целью в социальных сетях публикуют похожи ерунды. Уверены, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. А те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ", – заявили в Службе.

Также в СБУ призвали обратить внимание на официальные источники получения актуальной информации.

Сайт "Сегодня" собрал мнения специалистов о коронавирусе и карантине. И все они сходятся в одном: нужно не паниковать, а помнить о главных правилах гигиены.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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СБУ вертолет карантин коронавирус фейки

Источник: Сегодня

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