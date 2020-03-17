СБУ призывает не распространять фейки о коронавирусе

В Службе безопасности Украины фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине.
Об этом говорится на странице спецслужбы в Facebook.
"Свежий пример – слухи о якобы ночное распыления над Киевом и другими городами химических веществ с вертолета для дезинфекции. "Советуют" закрывать балконы и не находиться на улицах с 23-00 до 5-00", – говорится в сообщении.
Киберспециалисты советуют "взвешенно относиться к любой непроверенной информации".
"Ведь мы прекрасно понимаем, с какой целью в социальных сетях публикуют похожи ерунды. Уверены, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. А те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ", – заявили в Службе.
Также в СБУ призвали обратить внимание на официальные источники получения актуальной информации.
Сайт "Сегодня" собрал мнения специалистов о коронавирусе и карантине. И все они сходятся в одном: нужно не паниковать, а помнить о главных правилах гигиены.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк