Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Без паники: как в Украине борются с коронавирусом и фейками об эпидемии

12 марта, 13:56

Зоя Кравчук

Паника не лечит коронавирус, напомнили эксперты и посоветовали тщательно мыть руки

В Украине 11 марта правительство ввело общенациональный карантин до 3 апреля. Однако это совершенно не повод впадать в панику: у нас по-прежнему всего один подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Мужчина из Черновцов изолирован в инфекционной клинике, и рентген показал у него отсутствие пневмонии.

Тем временем позитивные новости идут из Китая: там отрапортовали, что пик эпидемии коронавируса в стране уже пройден. Более того: в Ухане, который стал главным очагом распространения инфекции, на днях закрыли все 16 временных больниц: из них были выписаны последние выздоровевшие пациенты.

По последним данным, в мире насчитывается почти 127 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. При этом выздоровели – почти 70 тысяч человек, то есть, более 55%.

Сайт "Сегодня" собрал в соцсетях мнения специалистов и пользователей о коронавирусе и карантине. И все они сходятся в одном: нужно не паниковать, а помнить о главных правилах гигиены.

Реклама

Мыслить критически призвала и экс-министр МОЗ Украины Уляна Супрун: она советует украинцам тщательно мыть руки, не прикасаться грязными руками к слизистым оболочкам, и читать информацию только из официальных источников.

В тренде
Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно на данный момент

В НБУ, в свою очередь, напомнили украинцам, что наличные деньги – отличный рассадник бактерий, и призвали население пользоваться картами и бесконтактными формами платежей:

Борислав Береза на своей страничке напомнил: паника не лечит коронавирус, а если уж очень хочется чем-то запастись – то самое время прикупить свечи. Но для романтического ужина, а не для стратегического запаса:

Напомним: ранее новости "Сегодня" выяснили, как живут разные страны в условиях карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин паника коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причину
Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причинуПолитика
Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно на данный момент
Карантин из-за коронавируса в Украине: что известно на данный моментУкраина
Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробности
Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробностиУкраина
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовикаДонбасс
"Прости нас": в Запорожье на место гибели восьмилетней девочки несут цветы и игрушки (фото, видео)Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...