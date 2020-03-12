Без паники: как в Украине борются с коронавирусом и фейками об эпидемии

В Украине 11 марта правительство ввело общенациональный карантин до 3 апреля. Однако это совершенно не повод впадать в панику: у нас по-прежнему всего один подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Мужчина из Черновцов изолирован в инфекционной клинике, и рентген показал у него отсутствие пневмонии.

Тем временем позитивные новости идут из Китая: там отрапортовали, что пик эпидемии коронавируса в стране уже пройден. Более того: в Ухане, который стал главным очагом распространения инфекции, на днях закрыли все 16 временных больниц: из них были выписаны последние выздоровевшие пациенты.

По последним данным, в мире насчитывается почти 127 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. При этом выздоровели – почти 70 тысяч человек, то есть, более 55%.

Сайт "Сегодня" собрал в соцсетях мнения специалистов и пользователей о коронавирусе и карантине. И все они сходятся в одном: нужно не паниковать, а помнить о главных правилах гигиены.

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Мыслить критически призвала и экс-министр МОЗ Украины Уляна Супрун: она советует украинцам тщательно мыть руки, не прикасаться грязными руками к слизистым оболочкам, и читать информацию только из официальных источников.

В НБУ, в свою очередь, напомнили украинцам, что наличные деньги – отличный рассадник бактерий, и призвали население пользоваться картами и бесконтактными формами платежей:

Борислав Береза на своей страничке напомнил: паника не лечит коронавирус, а если уж очень хочется чем-то запастись – то самое время прикупить свечи. Но для романтического ужина, а не для стратегического запаса:

Напомним: ранее новости "Сегодня" выяснили, как живут разные страны в условиях карантина:

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