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  1. Новости политики

СБУ разоблачила двух российских агентов, которые подстрекали украинца к госизмене

28 мая, 20:22

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Российские спецслужбы планировали получить от украинца передачу сведений военного характера о Вооруженным силам Украины

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование за подстрекательство сотрудниками ГУ Генштаба Вооруженных Сил РФ и ФСБ украинских граждан к совершению государственной измены.

Об этом сообщает сайт СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что в июле 2019 офицер 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации подстрекал гражданина Украины к совершению государственной измены. Российский разведчик действовал по предварительному сговору с бывшим сотрудником Главного управления СБУ в АР Крым, который после аннексии полуострова предал военной присяге и перешел на службу в ФСБ РФ. Российские спецслужбы планировали получить от украинца помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в частности через сбор и передачу сведений военного характера по Вооруженных сил Украины.

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"Двум представителям спецслужб РФ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение обеспечивает Департамент контрразведки СБ Украины.

Напомним, что полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, которого обвиняли в государственной измене, приговорили к 13 годам заключения. Сам полковник утверждает, что дело против него сфабриковали.

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СБУ ФСБ ВСУ Украина государственная измена

Источник: Сегодня

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