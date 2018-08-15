"Сценарий медленного убийства Сенцова": Геращенко напомнила Кремлю об освобождении Савченко

Сегодня, 09:03

Кремлевский сценарий помог летчице выйти на свободу, уверена Геращенко

Олег Сенцов. Фото: Facebook
Олег Сенцов. Фото: Facebook

Первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила, что украинскую политзаключенную в РФ Надежду Савченко освободили в свое время без ее личного прошения о помиловании. 

"Савченко не просила о помиловании! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий", – заявила Геращенко в ответ на письмо администрации президента РФ матери Олега Сенцова.

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По словам Геращенко, РФ реализует сценарий медленного убийства Сенцова, поскольку там знают, что сам он никогда не напишет о помиловании.

"Кремлевские нелюди, циники, убийцы. Путин знает, что Олег никогда не напишет челобитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега... У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок – возвращения сына. Получила гнусное письмо из Кремля", – написала Геращенко.

Геращенко добавила, что ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров также не писали никаких просьб Путину о помиловании.

Олег Сенцов голодает уже более 90 дней. Он отказывается прекращать голодовку, пока Россия не освободит всех украинских политзаключенных. 

При этом мать Олега Сенцова, Людмила, написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. Кремль подготовил ответ, в котором заявили, что просьба направлена временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения. Также в администрации Путина отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России. Сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.

Напомним, 14 августа российская правозащитница и журналистка Зоя Светова, посетила незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова:
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Источник:

"Сегодня"

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