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Секретарь СНБО: Есть пять сценариев реинтеграции Донбасса

28 ноября, 12:28

Сейчас СНБО продолжает работу над интеграцией оккупированных территорий в свободную Украину

/ Фото: Сегодня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть пять сценариев по реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и луганской областей. Об этом он сказал на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

По его словам, он не может озвучить подробности этих сценариев, поскольку работа над ними еще продолжается.

"В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса. Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", – сказал Данилов.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал первый шаг в реинтеграции Донбасса. По его словам, особое внимание необходимо уделить ситуации на КПВВ на линии разграничения. Он объяснил, почему.

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Напомним, в феврале 2018 года вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. Среди прочего, в документе определены временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей районы, где вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух).

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Донбасс СНБО реинтеграция реинтеграция донбасса Алексей Данилов

Источник: УНИАН

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