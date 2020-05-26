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Семь послов США в Украине сделали обращение в поддержку украино-американского сотрудничества

26 мая, 20:49

Юрий Божко

В обращении послов отмечается, что за последние три десятилетия США и Украина развили масштабные и прочные отношения

Во вторник, 26 мая, Атлантический Совет опубликовал обращение семи послов США в Украине в поддержку украино-американского сотрудничества. Обращение было обнародовано после обращения украинских политиков, дипломатов, общественных активистов и экспертов в защиту стратегического партнерства между нашими государствами.

Украинское воззвание было инициировано Киевским форумом по безопасности.

Обмен такими взаимными обращениями является уникальным и беспрецедентным явлением в отношениях Украины и США, что свидетельствует об исключительной важности затронутых тем в обоих документах.

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В обращении послов отмечается, что за последние три десятилетия Соединенные Штаты и Украина развили масштабные и прочные отношения, которые служат интересам обеих стран – "стран, которые разделяют ценности демократии, свободы и человеческой свободы": "Успех Украины как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укоренившейся в европейские институты, отвечает интересам Соединенных Штатов, заключается в укреплении стабильности и безопасности в Европе".

Двусторонние отношения между нашими странами, говорится в документе, "давно пользуются широкой двухпартийной поддержкой в ​​Соединенных Штатах, как в Конгрессе, так и на уровне президентов от обеих Республиканской и Демократической партий": "Наши отношения также опираются на поддержку широкого спектра украинского политикума".

"За эти годы мы работали на создание и укрепление американо-украинского стратегического партнерства, провозглашенного в 1996 году. Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте приближающихся выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году", – отмечается в обращении.

"Эти намерения продвигают лукавый и токсический смысл, который не основывается на реалиях американо-украинских отношений, но имеет целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и внести раскол между нашими странами. Это не служит интересам ни одной из наших стран", – говорится в обращении.

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"Строго осуждаем такие действия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальные лица в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и удалят наши страны друг от друга", – отмечают послы США в Украине.

Обращение подписали: первый посол США в Украине Роман Попадюк, третий посол США в Украине Стивен Пайфер, четвертый посол США в Украине Карлос Паскуаль, пятый посол США в Украине Джон Хербст, шестой посол США в Украине Уильям Тейлор, седьмой посол США в Украине Джон Теффт, девятый посол США в Украине Мари Йованович.

Председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook выразил благодарность всем послам США, подписавшим это обращение.

"Верю, что наши усилия принесут пользу для интересов обоих народов", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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