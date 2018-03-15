Семенченко отказался прибыть на допрос – ГПУ

Народный депутат сослался на то, что у него запланирована встреча в посольстве

Народный депутат Семен Семенченко отказался явиться на допрос 16 марта. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Нардеп Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встречу в посольстве. Об этом следователю сообщила его помощница М.", – написала она.

По какому делу должен был состояться вопрос, пресс-секретарь не уточнила.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перед началом сноса палаточного городка под Радой в начале марта народный депутат Семен Семенченко мог вынести из палаток оружие.

"У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда (из палаточного городка. – Ред.) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий. – Ред.) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", – рассказал Аваков.

Напомним, сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко подозревают в подготовке к осуществлению теракта в Верховной Раде.