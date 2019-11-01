Сенатор США: Автор жалобы на беседу Трампа и Зеленского должен дать показания под присягой

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Автор жалобы на содержание телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского должен дать Конгрессу США показания под присягой. Показания будут относительно определенных действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в Украине. Об этом заявил член Сената Конгресса Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки).

Таким образом, он прокомментировал публикацию в американской печати о предполагаемой личности сотрудника ЦРУ США, поднявшего тревогу в связи с высказываниями Трампа в летней телефонной беседе с Зеленским. В среду раздел портала RCP, специализирующийся на журналистских расследованиях, проинформировал, что инициатором разбирательства по поводу звонка Трампа Зеленскому является, по всей видимости, 33-летний аналитик ведомства в Лэнгли Эрик Чарамелла.

"Сообщается, что поднявший тревогу отвечал у Байдена за Украину. Совершенно необходимо, чтобы забившему тревогу была выписана повестка (об обязательной даче показаний Конгрессу – ред.), чтобы его под присягой спросили про Хантера Байдена и коррупцию", – написал на своей странице в Твиттере Рэнд Пол. Он прикрепил к этой записи ссылку на упомянутую публикацию. Хантер Байден является сыном бывшего вице-президента США. Демократ Джозеф Байден считается на данном этапе наиболее вероятным соперником республиканца Трампа на предстоящих в США в ноябре 2020 года президентских выборах.

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В материале RCP говорится, что Чарамелла является зарегистрированным демократом, кадровым сотрудником ЦРУ, специалистом по России и Украине. В 2015 году он был прикомандирован к аппарату Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Президентом США в это время был демократ Барак Обама. Чарамелла якобы активно работал с Джозефом Байденом, которому Обама фактически поручил курировать свою политику в отношении Украины. После прихода в Белый дом Трампа Чарамелла продолжал какое-то время работать в СНБ, но в середине 2017 года его, судя по имеющейся информации, оттуда отозвали, и он затем вернулся в ЦРУ.

"Его обвиняли в работе против Трампа и организации утечек [информации] против Трампа", – рассказал RCP бывший чиновник СНБ.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

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