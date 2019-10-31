Сенцов: Главная проблема украинцев – это мы сами

Сенцов отметил, что главные две проблемы для Украины - это российская агрессия и коррупция

Олег Сенцов. Фото ОПЕНГРАФ.

Режиссер Олег Сенцов заявил, что одной из проблем украинцев стала взаимная ненависть, которая началась в 2014 году, пишет FaceNews.ua.

"Две проблемы Украины, которые знают все, – внешняя (Путин и российская агрессия) и внутренняя (коррупция). Есть и другие, но это главные. Вернувшись сюда, находясь дома, я увидел и третью проблему. Это мы сами", – сказал он во время выступления на Форуме единства.

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Сенцов утверждает, что сейчас в украинском обществе присутствуют нетерпимость и неуважением друг к другу.

Также недавно стало известно о том, что Сенцов планирует создать общественную организацию. По словам режиссера, у него сейчас открылось "широкое окно возможностей". Также режиссер сообщил о намерении создать отдельный фонд для финансирования этой организации.

А еще Олег Сенцов, освобождения которого ждал чуть ли не весь мир, – дал эксклюзивное интервью нашим коллегам из "Радио Свобода". В нем уже через две недели после освобождения из плена Сенцов говорил о том, что будет снимать кино и обязательно будет бороться за освобождение украинцев из российских тюрем.

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