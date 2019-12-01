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Сенцов стал почетным гражданином Парижа

1 декабря, 01:36

Сенцов пообещал продолжить борьбу за освобождение всех украинских политзаключенных

Фото: Европарламент/Twitter

Фото: Европарламент/Twitter

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетное гражданство Парижа.

Об этом сообщается на официальной странице Европарламента в Twitter.

"Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение, и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", - сказал Сенцов во время награждения.

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Как сообщает "Новая газета", перед церемонией состоялась встреча мэра Парижа Анн Идальго с Сенцовым "за закрытыми дверями".

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"В мэрии Парижа прошла церемония в честь Олега Сенцова, на котором украинский режиссер получил от мэра города Анн Идальго, документы о присвоении звания Почетного гражданина... Режиссеру вручили сертификат о "почетное гражданство"", - говорится в сообщении.

Напомним: еще 24 сентября 2018 года городской совет Парижа проголосовал за присвоение украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного гражданина французской столицы.

Как сообщалось, в Страсбурге украинскому режиссеру Олегу Сенцову, освобожденному в сентябре из российской тюрьмы, вручили премию Европейского парламента "За свободу мнения" имени Андрея Сахарова.

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Париж гражданство граждане Олег Сенцов

Источник: Сегодня

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