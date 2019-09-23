Сенцова пригласили в Европарламент: известна причина

Олег Сенцов / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Освобожденного из российского плена украинского режиссера Олега Сенцова пригласили посетить церемонию вручения премии Сахарова, которая пройдет в Европейском парламенте.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк, допустив, что бывший узник Кремля может посетить Брюссель в конце октября.

"Сенцову передали приглашение на вручение его премии Сахарова. Вероятно, это произойдет на пленарном заседании Европарламента 21-24 октября в Страсбурге", – пишет он на своей странице в Twitter.

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Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова прошлой осенью.

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Таким образом, победителем впервые в истории стал номинант от Украины. Кроме того, после благотворительной организации "Мемориал", которая получила премию в 2009 году, это первый европейский лауреат почти за 10 лет.

По словам докладчика Европарламента по Украине Майкла Галера, выбор на кандидатуре Сенцова был сделан "за его мирный протест против оккупации Россией его родного Крыма и его голодовку за освобождение всех украинских политических заключенных, заключенных в тюрьмы России".

Однако российские тюремщики отказались пустить на тот момент политзаключенного на церемонию вручения престижнейшей правозащитной награды. Вместо Сенцова Европарламент посетила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

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