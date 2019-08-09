Доктор наук, инноватор и гонщик: что нужно знать о потенциальном новом министре образования Сергее Бабаке

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Доктор технических наук, кандидат экономических наук, психолог Сергей Витальевич Бабак непосредственно связан со сферой образования. За его плечами – четыре вуза, в том числе иностранный, ректорство в Университете новых технологий, руководство научным центром Академии наук. Бабак – куратор образовательных программ в "Институте будущего".

То, что именно Сергей Бабак рассматривается на должность главы Министерства образования и науки, подтвердил тот же Александр Корниенко — глава предвыборного штаба партии "Слуга народа" и №7 в списке партии, которого называют главным претендентом на должность спикера Верховной Рады после главы СН Дмитрия Разумкова.

Родился 31 июля 1978 года в Киеве в семье младшего научного сотрудника Киевского политехнического института Виталия Бабака (р. 1954), который впоследствии занимал ряд должностей в Министерстве высшего образования, а в 1998—2007 гг. занимал должность ректора Национального авиационного университета.

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Был заместителем Генерального секретаря Украинского национального комитета Международной торговой палаты, директором Департамента международного сотрудничества. Бывший проректор и советник ректора Университета новейших технологий. Директор департамента по вопросам предпринимательства и привлечения инвестиций Украинского Союза промышленников и предпринимателей.

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За период научной карьеры опубликовал более 60 научных работ по экономике и техническим наукам, среди них – 7 монографий и 2 учебника. Специализируется на вопросах реформы системы образования, внедрении научных инноваций и менеджменте высшего образования.

Увлекается автомобильными гонками, занимал призовые места на Чемпионате Украины по кольцевым гонкам, мастер спорта по автомобильному спорту.

Не женат, детей нет. Есть младшая сестра Наталья.

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