У политиков остался примерно месяц, чтобы «поделить» должности в новом правительстве

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун / Фото: Сегодня

"Слуги народа" вместо Супрун и Гриневич: кто может возглавить Минздрав и Минобразования https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD 2019-08-02T17:41:30+03:00 Политика У политиков остался примерно месяц, чтобы «поделить» должности в новом правительстве

Пока Центризбирком продолжает подводить итоги выборов, в украинском политикуме полным ходом обсуждают, кому и какие кресла достанутся в новом правительстве и Верховной Раде. Даже недавно отмечалось, что президент Владимир Зеленский лично проводит собеседования с кандидатами в Кабмин. Сайт "Сегодня" разбирался в вероятными кандидатами в Министерства здравоохранения и образования.

Министерство здравоохранения

Михаил Радуцкий, народный депутат, №18 в списке партии "Слуга народа". Еще до парламентских выборов имя Михаила Радуцкого называлось в качестве кандидатуры на пост главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения. После убедительной победы "Слуги народа" в СМИ появилась информация, что он рассматривается на должность министра здравоохранения.

Радуцкий. Фото: Facebook

"Не слышал о других (кандидатурах), кроме Михаила. У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу… Не уверен (что он будет министром), но у него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения", – отметил, в частности, глава штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

В то же время сам Радуцкий категорически отрицает, что намерен стать министром.

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"Я уже, наверное, 200 раз говорил и еще раз повторяю: я и не собирался занимать пост министра", – сказал на днях политик.

Министерство образования и науки

Сергей Бабак, народный депутат, №11 в списке партии "Слуга народа". Доктор технических наук, кандидат экономических наук, психолог Сергей Бабак непосредственно связан со сферой образования. За его плечами – четыре вуза, в том числе, иностранный, ректорство в Университете новых технологий, руководство научным центром Академии наук. Бабак – куратор образовательных программ в "Институте будущего". То, что именно Сергей Бабак рассматривается на должность главы МОН, подтвердил тот же Александр Корниенко.

Бабак. Фото: Facebook

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", – сказал Корниенко.

Сам Бабак, судя по всему, готов сменить будущий депутатский мандат на министерское кресло.

"Не знаю, перейду в правительство или нет. Я готов работать в правительстве и в парламенте, в комитете, чтобы заниматься вопросами образования", – говорит он.

Больше о формировании новых Кабмина и Рады читайте в материале сайта "Сегодня": "Лица новой власти: кто из людей Зеленского возглавит Кабмин, министерства и Раду".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции. Также он отмечал, что в президентской команде рассчитывают на формирование нового состава правительства впервые пару дней работы парламента.

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