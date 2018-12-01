Сестра рассказала о состоянии здоровья Олега Сенцова после выхода из голодовки
Голодовка нанесла непоправимый вред здоровью украинца
У незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова после голодовки остаются проблемы с почками и печенью. Он еще не окреп до конца, сообщает его сестра Наталья Каплан.
"Олег постепенно выбирается из голодовки. Он до конца еще не окреп. Известно, что у него остаются проблемы с почками и печенью, и пока нет никаких прогнозов, смогут ли они восстановиться", – рассказала она
Наталья Каплан также подтвердила, что намерена посетить церемонию вручения премии Сахарова вместе с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе 12 декабря во французском Страсбурге.
Ранее Динзе рассказал, что состояние украинского режиссера улучшается, но после голодовки у него остались последствия, из-за которых он нуждается в консультациях врачей.
Напомним, ранее в Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявляли, что лечение Сенцова после его выхода из голодовки практически завершено.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак назвал удовлетворительным состояние здоровья политзаключенного.
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