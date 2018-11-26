Изменения в почках, сердце и печени: стало известно о состоянии Сенцова после голодовки

Сегодня, 18:20

Адвокат политзаключенного украинца заявил о последствиях, с которыми столкнулся Сенцов после выхода из голодовки

Олег Сенцов. Фото: Facebook
Олег Сенцов. Фото: Facebook

Состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова улучшается, но после голодовки у него остались последствия, из-за которых он нуждается в консультациях врачей, утверждает его адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеются изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет, врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье не известно", – пишет юрист.

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Динзе опроверг информацию о том, что одна из врачей Лабытнангской больницы, где Сенцов реабилитировался после выхода из голодовки, купила курицу и сварила для политзаключенного украинца бульон.

Кроме того, по его словам, Олег Сенцов с ноября не получает оппозиционное российское издание "Новая газета, а также активно работает над фильмом "Номера".

От имени своего подзащитного адвокат передает привет всем, кто его поддерживает, и в особенности другому узнику Кремля Александру Кольченко, у которого 26 ноября был день рождения. Динзе также прикрепил поздравительное письмо для Кольченко от Сенцова.

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Напомним, ранее в ФСИН заявляли, что лечение Олега Сенцова после его выхода из голодовки практически завершено.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак назвал удовлетворительным состояние здоровья политзаключенного.

Ранее тюремщики рассказали, чем занят Олег Сенцов. Несмотря на свой приговор, узник не прекращает творческую деятельность – готовит к изданию собственную книгу и дистанционно ставит пьесу в Киеве.
политзаключенные, Сенцов, Олег Сенцов, Динзе
Источник:

"Сегодня"

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