Сестра Сенцова заявляет, что он – при смерти

Две недели назад Каплан посещала брата в тюрьме

Украинский режиссер и политзаключенный в РФ Олег Сенцов, объявивший голодовку более двух месяцев назад, находится в предсмертном состоянии.

Об этом изданию Independent рассказала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

"Мы не знаем, как долго он продержится, но нам сказали, что он находится в предсмертном состоянии. Это чудо, что он так долго продержался", – сказала Наталья.

Две недели назад Каплан посещала брата в тюрьме. По ее словам, он потерял более 15 кг с начала голодовки.

Примерно неделю назад Сенцов был переведен в отделение интенсивной терапии после сердечного приступа. Никто не знает точно, когда это произошло, поскольку Сенцов находится в информационной изоляции.

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По словам Каплан, Олег согласился принять две-три ложки питательной смеси, чтобы поддержать сердце, однако "после 68 дней голода ему нужно гораздо больше".

Ранее сообщалось, что у Олега Сенцова значительно ухудшилось состояние здоровья, но он не прекращает голодовку.

Адвокат режиссера сообщал, что Олег удивлен тем, что Уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова, которая раньше пыталась попасть к Сенцову в колонию, перестала прорываться к другим украинских политзаключенным в РФ.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прошение матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.