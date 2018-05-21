Украинский режиссер Сенцов настроен голодать в российской тюрьме "до конца" – адвокат

Сенцов своей голодовкой не добивается своего освобождения, отметил представитель защиты

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов настроен голодать "до конца", рассказал в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе.

"Он сказал, что будет голодать до конца. Возможно, до рокового конца. Я ему предлагал юридически решить этот вопрос, однако Олег сказал, что не верит ни в какое правосудие", – рассказал адвокат.

По словам Динзе, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других 64 политических пленников из российских тюрем.

Также адвокат добавил, что в ближайшее время будет пытаться встретиться с Сенцовым, хотя прогнозирует, что это будет сделать нелегко.

"Вопрос, дадут ли свидание после достаточно длительного времени с момента объявления Сенцовым голодовки, я пока не знаю, будет ли решен", – сказал Динзе.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ режиссера обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". Украина и мировое сообщество неоднократно призывала РФ освободить незаконно осужденного Сенцова. Также МИД Украины обратился к Москве из-за ухудшения здоровья Сенцова.